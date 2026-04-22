Petrolde hafif gerileme var

Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol yüzde 1 civarında düşüşle 93,79 dolar, WTI ham petrol ise yüzde 1'den biraz fazla kayıpla 88,75 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD arasındaki ateşkesi uzatmasının ardından, petrol fiyatları geriledi.

Trump, Tahran hükümetinin "ciddi şekilde parçalanmış" olduğunu söyledi ve ateşkesin, İran liderleri savaşı sona erdirmek için "birleşik bir öneri" sunana kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Seansın başlarında yatırımcılar, yaklaşan ateşkes süresi öncesinde ABD-İran müzakerelerinin çıkmaza girdiğini kabul etmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Salı günü Pakistan'a gitmesi bekleniyordu, ancak İran'ın ABD müzakere önerilerine yanıt vermemesi üzerine seyahatin ertelendiği bildirildi.

Çatışma, arzı baskılamaya devam ediyor; talepteki azalmanın halihazırda günde yaklaşık 4 milyon varil olduğu ve potansiyel olarak günde 5 milyon varile, yani küresel arzın yaklaşık yüzde 5'ine ulaşabileceği tahmin ediliyor ve Asya'nın bu etkinin en büyük kısmını yaşayacağı öngörülüyor.