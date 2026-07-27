Petrolde hızlı düşüş

ABD ve İran 'ın hafta sonu karşılıklı saldırılarını durdurmasının ve diplomasiyi yeniden canlandırma çabalarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış görüşmelerine yeniden açık olduğu yönündeki haberler üzerine, WTI ham petrol günü varil başına 83 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 87 dolara kadar geriledi.

ABD, Cuma günü geç saatlerden itibaren İran'a yönelik saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdururken, Tahran da misilleme amaçlı askeri saldırılarını durdurduğunu ve Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmelere başladığını söyledi.

Bununla birlikte, Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, hafta sonu Kızıldeniz'deki Cizan ve Yanbu limanlarında Suudi Aramco ile bağlantılı tesislere yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanan ve Suudi Arabistan'ın her gün milyonlarca varil petrol ihracatı için giderek daha önemli hale gelen alternatif bir rota olan arz kesintileri nedeniyle bu ay yaklaşık yüzde 40 arttı.