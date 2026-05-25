Petrolde hızlı geri çekilme

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 91 dolara doğru yaklaşık yüzde 6 düşüş göstererek, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 6 civarında gerilemeyle 95 dolardan işlem geçiyor. ABD ve İran 'ın bir anlaşmaya yaklaşmasıyla geçen haftaki düşüşü sürdürdü.

Haberlere göre, önerilen anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına, düşmanlıkların sona ermesine, dondurulmuş bazı İran varlıklarının serbest bırakılmasına ve Tahran'ın nükleer programını kısıtlamaya odaklanan ek görüşmelere yol açabilir.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un resmi bir anlaşmaya varılana kadar Hürmüz Boğazı ablukasını sürdüreceğini ve bir anlaşmaya "acele etmeyeceğini" belirtti.

Hürmüz'ün tamamen yeniden açılması, büyük Asya ekonomileri için önemli bir rahatlama sağlayacak ve su yolunun küresel petrol ve LNG sevkiyatının yaklaşık beşte birini taşıdığı göz önüne alındığında, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürebilir.

İran çatışması ve Hürmüz'ün çifte ablukası, küresel enerji piyasalarını ciddi şekilde sekteye uğratarak Orta Doğu üreticilerini günde milyonlarca varil ham petrol üretimini durdurmaya zorladı.