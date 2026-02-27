Petrolde hızlı yükseliş, neler oluyor?

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol hızlı yükseliş içine girdi. ABD ve İran arasındaki müzakereler sürerken, ABD'nin bölgeye hava ve deniz gücünü en yoğun şekilde yığması, İsrail'deki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesine yönelik çağrıları savaş çanlarının çaldığına dair beklentileri ortaya çıkardı.

Buna paralel olarak Brent petrol fiyatı yüzde 2'yi aşkın yükseliş gösterdi ve 72,46 dolara fırladı.

ABD petrolü WTI da yüzde 2 civarında primli seyrediyor ve varil başına 66,77 dolardan işlem görüyor.

F22 UÇAKLARI İSRAİL'DE HAZIR DURUMDA

Uydu fotoğraflarına bakıldığında İsrail'in Ovda Hava Üssü'nde F22 savaş uçaklarının hazır bekletildiği ortaya çıktı.

SON GÖRÜŞME CUMARTESİ GÜNÜ

ABD ve İran arasındaki son görüşmenin Cumartesi günü yapılacağı ve bundan sonra karara varılması beklentisi arttı.