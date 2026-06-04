Petrolde İran etkisi, düşüş başladı. Petrolün varili ne kadar?

WTI ham petrol vadeli işlemleri, üç ardışık seanslık yükselişin ardından varil başına 95 dolara doğru geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise varil başına 96 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimleri değerlendirirken, bu gerilimler barış anlaşması ve Ortadoğu enerji akışlarının normalleşmesi olasılıklarını gölgelemeye devam ediyor.

Salı günü İran'a giden boş bir petrol tankerine ABD'nin düzenlediği saldırının ardından İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD deniz üslerine ve ticari gemilere saldırılar düzenledi.

Küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlar, çatışmanın başlamasından bu yana durgun kaldı.

Yine de, bazı gemilerin ABD ordusuyla koordineli olarak çalıştığı ve su yolundan geçen trafiğin son iki haftada arttığı yönünde raporlar var, ancak hacimler çatışma öncesi seviyelerin çok altında kalıyor.

Bu arada, EIA verileri, ABD ham petrol stoklarının art arda altıncı hafta boyunca azaldığını ve minimum işletme seviyelerine yaklaştığını gösterdi.