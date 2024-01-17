Petrolde kayıplar hızlanıyor

Petrol fiyatları doların güçlenmesi, jeopolitik riskler ve Çin'den gelen verilerin etkisiyle düşüşünü hızlandırdı.

ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının erken faiz indirimi beklentilerine olumsuz tepki vermesi ile birlikte dolar endeksi güçlenirken, petrol fiyatları geriledi. Dolar endeksi, 103,5'le son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum Ortadoğu'daki gerilimlerden kaynaklanan endişeleri dengeledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte önemli ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen verilerdeki karışık sinyaller de etkili oldu.

Husiler, Kızıldeniz rotasındaki gemileri tehdit etmeye devam ederken, ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik hamleleri devam etti. İran ise birkaç günde hem Irak hem de Pakistan'da saldırılar düzenledi. Artan endişelerle birlikte birçok şirket Kızıldeniz'i kullanmayı bıraktı ve daha uzun bir rota olan Güney Afrika'ya yöneldi. Petrol devi Shell, dün Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.



Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 76,75 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 71 dolara kadar çekildi.



Uzmanlar, şu ana kadar Orta Doğu'da yaşanan krizin üretimi doğrudan etkilemediği için petrol fiyatları üzerinde çok sert etki göstermediğini belirtti. OPEC verilerine göre petrol üretimi, aralık ayında bir önceki aya göre günlük 0,41 milyon varil azalarak 100,9 milyon varil olarak gerçekleşti.