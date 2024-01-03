Petrolde kritik toplantının tarihi belli oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol piyasasını izleme toplantılarına şubat ayında devam edecek.



Toplantının şubat ayının ilk haftasında toplanacağı belirtildi. Kaynaklara göre toplantının 1 Şubat için planlandığını da öne sürüldü.



Petrol fiyatları, dördüncü çeyrekte yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. ABD ve diğer ülkelerden gelen rekor arz petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu nedenle OPEC+'nın arz kısıtlamaları ve güçlü yakıt talebi fiyatlar üzerinde çok etkili olamadı.



OPEC+'nın arz fazlasını önlemek ve petrol fiyatlarını korumak için yeni bir üretim kesintisine hazırlanıyor. OPEC+ grubunun Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) petrol piyasası koşullarını ele almak için iki ayda bir toplanıyor. 22 ülkeden oluşan koalisyonun tamamı bir sonraki toplantısını 1 Haziran'da Viyana'da gerçekleştirecek.