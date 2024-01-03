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Petrolde kritik toplantının tarihi belli oldu

OPEC+ grubu, petrol piyasasındaki gelişmeleri ele almak için şubat ayında buluşacak. Grubun yeni üretim kesintilerine hazırlandığı belirtildi.

Petrolde kritik toplantının tarihi belli oldu

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol piyasasını izleme toplantılarına şubat ayında devam edecek.

Toplantının şubat ayının ilk haftasında toplanacağı belirtildi. Kaynaklara göre toplantının 1 Şubat için planlandığını da öne sürüldü.

Petrol fiyatları, dördüncü çeyrekte yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. ABD ve diğer ülkelerden gelen rekor arz petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu nedenle OPEC+'nın arz kısıtlamaları ve güçlü yakıt talebi fiyatlar üzerinde çok etkili olamadı.

OPEC+'nın arz fazlasını önlemek ve petrol fiyatlarını korumak için yeni bir üretim kesintisine hazırlanıyor. OPEC+ grubunun Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) petrol piyasası koşullarını ele almak için iki ayda bir toplanıyor. 22 ülkeden oluşan koalisyonun tamamı bir sonraki toplantısını 1 Haziran'da Viyana'da gerçekleştirecek.

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