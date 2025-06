Petrolde kusursuz fırtına mı yaşanacak? İşte uzmanların öngörüleri

Petrol piyasası günlerdir Donald Trump'ın Orta Doğu'da tırmanan çatışmada atacağı bir sonraki adıma odaklanmış durumda. Şimdi Amerikan jetleri İran'ın üç ana nükleer tesisini vurdu ve bu hamle tüccarların fiyat artışına hazırlanmasına neden oldu. Ancak hala krizin buradan nereye gideceğini tahmin ediyor.



Çılgın bir hafta geçiren Brent vadeli işlemleri, İsrail'in düşmanına saldırmasından bu yana yüzde 11 artış gösterdi, ancak bir günden diğerine keskin iniş çıkışlar yaşandı. ABD'nin Fordow, Natanz ve Esfahan'daki tesisleri hedef alan saldırısının küresel petrol üretiminin üçte birini gerçekleştiren bir bölgedeki riskleri dramatik bir şekilde arttırmasının ardından bu yükselişin Pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.



Çılgın opsiyon piyasalarından, yükselen navlun ve dizel fiyatlarına ve ham petrolün çok önemli ileriye dönük eğrisinin radikal bir şekilde yeniden çizilmesine kadar, tüm bu dalgalanmanın önümüzdeki hafta yoğunlaşması bekleniyor.



100 DOLAR SESLERİ YÜKSELİYOR



MST Marquee'de enerji analisti olan Saul Kavonic, "Pek çok şey İran'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde nasıl karşılık vereceğine bağlı, ancak İran daha önce tehdit ettiği gibi karşılık verirse bu bizi 100 dolarlık petrole doğru bir yola sokabilir. ABD'nin bu saldırısı, İran'ın Irak gibi yerlerdeki Körfez petrol altyapısını içeren bölgesel Amerikan çıkarlarını hedef alarak ya da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi taciz ederek karşılık vermesini içerecek şekilde çatışmanın alevlenmesine neden olabilir." dedi.



Basra Körfezi'nin ağzındaki bu deniz boğazı sadece İran'ın değil aynı zamanda Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün diğer üyelerinin sevkiyatları için de hayati bir kanal.



Her şeyin merkezinde, İsrail'in saldırısına katılan Trump yönetiminin İran'daki nihai niyeti yer alıyor.



Geçen hafta bir aşamada, eğer sorusundan çok ne zaman sorusu ortaya çıktı. Perşembe günü Trump'ın kararını iki hafta boyunca düşüneceğini söylemesiyle bu durum değişti. Ardından Pazar günü İran saatiyle erken saatlerde Fordow, Natanz ve İsfahan'ın vurulduğunu açıkladı ve uranyum zenginleştirmenin kilit noktalarından biri olan Fordow'a atılan "bomba yükünü" tarif etti.



Saatler sonra televizyondan ulusa seslenen ABD Başkanı, saldırıların üç hedefi "tamamen yok ettiğini" söylerken, Tahran'ın İsrail ile barış yapmaması halinde daha fazla askeri harekat tehdidinde bulundu.



Rabobank'ta eski bir tüccar ve küresel enerji stratejisti olan Joe DeLaura, "Piyasa kesinlik istiyor ve bu şimdi ABD'yi kesin bir şekilde Orta Doğu tiyatrosuna itiyor" dedi ve petrol yeniden açıldığında fiyatların yükselmesinin beklendiğini ekledi. DeLaura "Ancak bunun ABD Donanması'nın Boğazı açık tutmakla görevlendirileceği anlamına geldiğini düşünüyorum. Petrol fiyatları varil başına 80 ila 90 dolar aralığına çıkabilir" dedi.



PETROL AKIŞINDA SORUN YOK



Yine de şu ana kadar bölgeden petrol akışının kesintiye uğradığına dair pek bir işaret görülmedi.



Aracı kurum PVM Oil Associates Ltd'de analist olan Tamas Varga geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada "ABD İsrail'e doğrudan askeri destek sağlar ve mevcut rejimin ortadan kaldırılmasında rol oynarsa piyasanın ilk tepkisi fiyatlarda bir artış olacaktır" dedi. Ancak firmanın beklentisi petrolün çatışmanın bir parçası haline gelmeyeceği yönünde çünkü bu iki tarafın da çıkarına değil.



Şimdiye kadar, her gün dünyada üretilen ve tüketilen petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda anlamlı bir kısıtlama olmadı. Hatta İran, çatışmaya verdiği lojistik yanıtın bir parçası olarak ihracatını artırmak için yarışıyor gibi görünüyor.



Daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi ve arz kesintilerinin önüne geçilmesi petrol fiyatlarını aşağıya çekerken aynı zamanda bu fiyatlarla birlikte yükselen her şeyi de aşağıya çekecektir. Buna karşın, Amerika'nın katılımı her şeyi belirleyici olabilir ve su yolundan ve bölge genelinden güvenliği sorgulatabilir.