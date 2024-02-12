Petrolde Ortadoğu endişesi sürüyor | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Şubat 2024 petrol fiyatları)

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da devam eden gerilime rağmen yeni haftaya hafif düşüşle başladı.



Brent petrol, yüzde 0,33 düşüşle 81,91 dolar civarında işlem gördü. WTI ham petrol fiyatları ise yüzde 0,36 değer kaybıyla 76,38 dolara indi.



İsrail-Filistin çatışmasının Ortadoğu'nun geneline yayılacağı endişesi ve İran destekli grupların ABD üslerine saldırıları nedeniyle geçen hafta petrol fiyatları yüzde 6'dan fazla artmıştı. Petroldeki yükselişte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın ateşkes teklifini reddetmesi de etkili olmuştu.



Orta Doğu'daki arz endişeleri nispeten yüksek kalmaya devam ederken, ABD'den gelen haberler ortamı sakinleştirdi. ABD enerji şirketleri, petrol ve doğalgaz sondaj kulelerini aralık ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkararak potansiyel olarak daha yüksek üretimin sinyalini verdi.



Analistler, petrol fiyatlarında destek seviyelerinin 81,68, 81,40 ve 80,70 civarı olduğunu belirtirken, en önemli direnç seviyesinin 82,86 dolar olduğunu kaydetti.



Mısır'dan İsrail'e Refah uyarısı: "Vahim sonuçları olur" Haberi Görüntüle ORTADOĞU'DA GERİLİM ARTIYOR



İsrail, Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırılarda 100’den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon düzenlemesinin "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı. İsrail medyası tarafından Mısır'ın, İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alacağı ileri sürüldü.



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.