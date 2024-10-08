Petrolde Ortadoğu fiyatlaması | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Ekim 2024 petrol fiyatları)

Petrol fiyatlarında Ortadoğu fiyatlaması sürüyor.



Brent petrol, bölgede tırmanan çatışmaların etkisiyle bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü.



Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 3,8 yükselişle 80,8 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 1,7 azalışla 79,5 dolar seviyelerinde. Ham petrol fiyatı ise 75,92 dolardan işlem görüyor.



Analistler, söz konusu düşüşün kar alımlarından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

İSRAİL'İN YANITI MERAK EDİLİYOR



Yatırımcılar, İran'ın petrol tesislerinin olası bir hedef olarak görüldüğü geçen haftaki füze saldırısına İsrail'in vereceği olası yanıtı yakından takip ediyor.



İran İsrail'i, füze saldırısından bir hafta sonra herhangi bir misilleme yapılmaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden, kısa süre önce İran'ın petrol sahalarına saldırı yapılmaması çağrısında bulunarak alternatif önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.





İsrail'in Lübnan'daki harekatının kapsamını genişletmeye hazır olduğuna dair işaretlerin arttığı belirtilirken; Hizbullah, dün İsrail'in en büyük üçüncü kenti Hayfa'yı vurdu.

LÜBNAN SALDIRISI GENİŞLEYECEK Mİ?



Beyrut'a yönelik saldırılarda Hizbullah'ın karargâh komutanının öldürdüğü öne sürüldü. Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından doğrulanmadı.



Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağını açıkladı.