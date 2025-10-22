Petrolde risk yükselişi

Petrol fiyatları, yaptırımlarla ilgili arz riski ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması umuduyla art arda ikinci günde de yüzde 1'den fazla yükselirken yatırımcılar ABD'nin stratejik rezervlerine eklemek üzere petrol almak istediği haberlerini de değerlendiriyor.



Brent ham petrol vadeli işlemleri TSİ 07:00 itibarıyla 94 sent veya %1.5 artışla varil başına 62.26 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Kalite ham petrol vadeli işlemleri 92 sent veya %1.6 artışla 58.16 dolara çıktı.



Petrol, üreticilerin arzı artırması ve ticaret geriliminin talebi azaltmasıyla Pazartesi günü beş ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

