Petrolde saldırı yükselişi

WTI ham petrol fiyatları varil başına 72 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 76 doların üzerine çıktı ve bu hafta yüzde 5'ten fazla yükseldi. Yükseliş, ABD ordusunun İran 'a yeni hava saldırıları düzenlemesi ve ülkenin küresel piyasalarda ham petrol satmasına izin veren muafiyeti iptal etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu eylemler, Katar'a ait bir LNG taşıyıcısı ve Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri de dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından geldi.

Yeniden alevlenen çatışma, ABD-İran geçici barış anlaşmasını riske attı ve gemi sahiplerini ve bölgesel üreticileri hayati önem taşıyan bu su yolunu kullanmaktan caydırarak küresel enerji arzında yeni aksamalar olasılığını artırdı.

Bu tırmanış, OPEC+'ın üretim kotalarını artırması ve Ortadoğu üreticilerinin üretimlerini artırmaya başlamasının ardından ortaya çıkan arz fazlası beklentilerinden keskin bir geri dönüşü işaret ediyor.