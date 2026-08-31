Petrolde saldırı yükselişi

WTI ham petrol ün varil fiyatı 85 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 90 doların üzerine çıkarak haftaya yükselişle başladı. Bu yükseliş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye hazırlanan İran roketatarlarını hedef almasının ardından gerçekleşti ve bu, bir aydan fazla bir süredir yapılan ilk saldırı oldu.

ABD güçleri ayrıca su yolunu yakından izlediklerini ve ticaretin serbest akışını korumaya hazır olduklarını belirtti. ABD en son Temmuz ayı sonlarında İran hedeflerine füze saldırısı düzenlemişti, ancak o zamandan beri odağını Tahran'ı müzakere masasına geri döndürmek için yaptırımlar yoluyla ülkenin ekonomisini sıkıştırmaya kaydırdı.

Bir İranlı yetkili Cuma günü, çatışmada arabulucu olan Katar ile yapıcı görüşmelerin ardından ABD ile diplomasiye yeniden başlamanın "imkansız olmadığını" söyledi. Bu arada, Washington ve Tahran arasında bir barış anlaşması olmamasına rağmen, Hürmüz Boğazı'ndan her gün yaklaşık 6 ila 8 milyon varil ham petrol ün aktığı bildirildi.