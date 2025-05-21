Petrolde savaş çanları çalıyor

Brent ham petrolü varil başına 66 doların üzerine çıkarken, West Texas Intermediate kazançlarını azaltmadan önce yüzde 3,5 kadar yükseldi. CNN'in kimliği açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrailli liderlerin saldırıları gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda nihai bir karar verdikleri net değildi.



Petrol geçen haftadan bu yana İran-ABD nükleer görüşmelerinin akıbetine dair karışık manşetlerle dalgalı bir seyir izliyor ve bu da yılın ilerleyen dönemlerinde arz fazlası olması beklenen bir piyasaya daha fazla varilin dönmesinin önünü açabilir. İsrail tarafından gerçekleştirilecek bir saldırı bu müzakerelerde ilerleme kaydedilmesini engelleyecek ve dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini tedarik eden Orta Doğu'daki huzursuzluğu artırması bekleniyor.



Westpac Banking Corp. emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, "Bu, ABD-İran nükleer görüşmelerinde risklerin ne kadar yüksek olduğunun ve İran'ın ticari nükleer kapasitesini korumakta ısrar etmesi halinde İsrail'in ne kadar ileri gidebileceğinin en açık işareti. Mevcut görüşmeler hiçbir yere varmayacak gibi göründüğü sürece ham petrol risk primini koruyacaktır." dedi.



PARA BİRİMLERİ DE YÜKSELDİ



CNN'in raporu, İsviçre frangı ve Japon yeni gibi geleneksel para birimlerini de kısa süreliğine yükseltti. ABD Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise yorum yapmayı reddetti.