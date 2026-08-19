Petrolde sert düşüş, bir anda gerçekleşti

Brent petrol spot fiyatında günlük düşüş yüzde 1 ‘i geçti ve fiyat 89 dolara geriledi. ABD ve İran arasındaki savaş belirsizliği devam ederken, İran’ın tehditlerinin Avrupa'ya uzanması gerginliği artırırken ABD tarafından gelen ve pozitif karşılanan açıklama petrolde gerileme ortaya çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetler için düzenlenen likidite destek geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracak.



Bu geri alım operasyonlarının büyüklüğündeki artış, Hazine’nin piyasa katılımcılarından sürekli güçlü talep gören uzun vadeli nominal menkul kıymetlerde likidite desteğini artırma isteğini yansıtıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI

Dünya petrol ihtiyacının önemli kısmını tedarik eden Hürmüz Boğazı resmiyette kapalı olsa da bazı şirketler risk alarak gemilerini geçirmeye devam ediyor. Petrol fiyatları da gerginlik nedeniyle yüksek seyrediyor.