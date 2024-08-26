Petrolde "sıcak temas" gerilimi (Brent petrol kaç dolar? Petrol neden yükseliyor?)

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle yükselişe geçti.



İran destekli Hizbullah, dün İsrail'e 320'den fazla roket fırlattı. Hizbullah'ın saldırısından önce İsrail Hava Kuvvetleri, 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'daki hedefleri vurdu.



Bölgedeki gerilimin sıcak temasa dönüşmesiyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.



Ortadoğu'da ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyat artışına katkıda bulundu.



Cuma gününü 78 dolar civarında tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 2,83 yükselişle 81,26 dolara çıktı. WTI ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 artışla 77 doları gördü.



Uzmanlar, karşılıklı saldırıların Ortadoğu'da topyekun bir savaşın yakın olduğu anlamına gelmediği belirtti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hizbullah'ın Fuad Şükür misillemesinin zamanını ve yerini öngöremediği için İsrail'in caydırıcı gücünü kaybettiğini söyledi.



Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimine gidebileceği sinyali vermesi de petrol fiyatlarını destekledi.



Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.

