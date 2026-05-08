Petrolde sınırlı yükseliş

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 96 dolara doğru yükselerek, ABD ve İran arasındaki yeni çatışmaların diplomatik çabaları sekteye uğratma tehdidi oluşturmasıyla haftanın başlarındaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 100 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan güçlerinin İran saldırılarını engellediğini ve güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini belirterek, ordunun gerilimi daha da tırmandırma niyetinde olmadığını vurguladı.

Bu arada, Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve yaklaşık 10 haftalık çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla yapılan bir öneriye İran'ın yanıtını bekliyor. Gerilim hem Basra Körfezi'nde hem de Lübnan'da yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Haberlere göre, Tahran'ın yanıtını önümüzdeki iki gün içinde Pakistan aracılığıyla iletmesi bekleniyor. Ayrı olarak, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), savaşın küresel petrol arzının yaklaşık 14 milyon varilini günde aksattığı konusunda uyararak, çatışma sonrası üretimdeki herhangi bir toparlanmanın muhtemelen kademeli olarak gerçekleşeceğini belirtti.