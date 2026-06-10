Petrolde sınırlı yükseliş

WTI ham petrol fiyatları varil başına 89 dolara doğru, Brent petrol ise 92 dolara doğru yükselerek, ABD'nin bir Amerikan helikopterinin düşürülmesinin ardından İran 'a karşı yeni saldırılar başlatması ve kırılgan ateşkesin sürdürülebilirliği ile uzun vadeli bir barış anlaşmasının geleceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık "kendini savunma saldırıları" emri verdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacağını belirtti.

Petrol fiyatları, İsrail ve İran'ın çatışmanın yeniden alevlenmesinin ardından düşmanlıkları askıya alma konusunda anlaşmasının ardından Salı günü yüzde 5,9'a kadar düşmüştü. Bu arada, API'den gelen sektör verileri, alıcıların Basra Körfezi'ndeki karışıklık nedeniyle aksayan arzı telafi etme arayışı nedeniyle ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 9,1 milyon varil azalarak son dört ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi.