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Petrolde siyasi belirsizlik fiyatlaması | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...

Petrolde siyasi belirsizlik fiyatlaması | Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Mayıs 2024 petrol fiyatları)
5 soruda helikopter kazası: Reisi'nin ölümü hakkında ne biliyoruz?

5 soruda helikopter kazası: Reisi'nin ölümü hakkında ne biliyoruz?

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fiyatları, Ortadoğu'da yaşanan siyasi belirsizliklerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz de akciğer iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Petrol fiyatları, artan siyasi belirsizliğin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrol, yüzde 0,45 artışla 84,36 dolar civarına yükseldi. Ham petrol, yüzde 0,35 değerlenerek 80 dolara yaklaştı.

Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı.

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral'ın sağlık sorunları gerekçesiyle Japonya gezisini iptal etti.

Bu arada Ukrayna, Rusya'nın rafilerine yönelik İHA saldırılarına devam etti. Çin'e giden bir petrol tankeri Kızıldeniz'de Husiler tarafından vuruldu.

İsrail muhalefet lideri ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Gazze için hazırlanan planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde, Binyamin Netanyahu hükümetinden istifa etmekle tehdit etti.

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