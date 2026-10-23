Petrolde son 5 ayın rekoru kırıldı 110 doların üstüne çıktı

WTI ham petrolün varil fiyatı 100 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 110 doların üzerine çıkarak son beş haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Bu durum, Husi milislerinin Suudi Arabistan hedeflerine yönelik saldırılarının artması ve ABD'nin İran'a karşı olası yeni saldırılarına ilişkin haberlerin Ortadoğu'daki arz risklerini artırmasıyla ortaya çıktı.

Yemen'deki İran destekli Husi militanları, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanı Yanbu'ya düzenlenen son saldırıların yanı sıra bir petrol sahası ve bir havaalanına yönelik ölümcül saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Bu arada, ABD ve İsrail ordularının önümüzdeki ay yapılacak ara seçimlerden sonra yeni saldırılar için planlar hazırladığı ve İran'ın enerji altyapısının önemli bir hedef olabileceği bildiriliyor.

Bölgesel gerilimlerin artmasına ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan gemi trafiğine yönelik tehditlere rağmen, Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yaklaştı.

Avrupa'da ise Ukrayna, ABD-Rusya arasında dizel tedarikine ilişkin bir anlaşmanın ortasında bu hafta Rus rafinerilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.