Petrolde Trump etkisi

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus enerji alıcılarına ikincil gümrük vergileri uygulama tehdidini göz ardı ederken, ABD verileri dünyanın en büyük ekonomisinde koşulların zayıfladığını gösterdi.



West Texas Intermediate, dört seansta yaklaşık yüzde 7 değer kaybettikten sonra varil başına 65 dolar civarında işlem görürken, Brent 68 doların altında kapandı. Trump, 24 saat içinde Hindistan'ın ihracatına uygulanan vergileri artıracağını söyledikten sonra, Moskova'dan petrol satın alan ülkelere (muhtemelen Çin de dahil) daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını ima etti.



ABD özel elçisi Steve Witkoff'un, Trump'ın Moskova'ya Ukrayna ile ateşkes sağlaması için verdiği 8 Ağustos son tarihinden önce, bu hafta yetkililerle görüşmek üzere Rusya'ya gitmesi bekleniyor. Kremlin, savaşı sürdürme kararlılığını korusa da, hava ateşkesi de dahil olmak üzere bir taviz verme seçeneklerini değerlendiriyor.



Petrol, üç aylık yükselişin ardından, enerji talebini olumsuz etkileyebilecek ABD'deki büyümeye yönelik olumsuzluklara ve OPEC+'nın üretim kısıtlamalarını geri çekme hamlesine odaklanarak düşüşe geçti. Geçen hafta sonu, ittifak Eylül ayından itibaren üretimi günde yaklaşık 547 bin varil artırmayı kabul etti ve bu, küresel arzın bu yarıyılda tüketimin önüne geçeceği endişelerini artırdı.



ABD'de veriler, hizmet sektörünün Temmuz ayında fiilen durgunlaştığını gösterdi ve bu, ekonominin uyarı sinyalleri verdiği yönündeki diğer işaretlerle uyumluydu. Geçen hafta açıklanan rakamlar, işgücü piyasasının önceden düşünülenden çok daha zayıf olduğunu gösterdi.

Bu arada, petrol endüstrisinin tahminleri ABD stoklarındaki hareketlere ilişkin karışık bir tablo çizdi. Ülke genelinde ham petrol stokları geçen hafta 4,2 milyon varil azalırken, Oklahoma'nın Cushing kentindeki önemli merkezdeki petrol rezervleri ve damıtılmış ürün stokları arttı.



Brent petrol yüzde 0.60 seviyesinde primle 67.87 dolardan işlem geçiyor.

