Petrolde Trump etkisi, düşüş başladı

WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 90 dolara, Brent petrol ise 99 dolara doğru gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a bir anlaşma sağlaması veya daha fazla saldırıyla karşı karşıya kalması için verilen süreyi 10 gün daha uzatmasının ardından önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

Trump ayrıca İran'ın bu hafta Hürmüz Boğazı'ndan 10 petrol tankerinin geçmesine ABD'ye bir "hediye" olarak izin verdiğini söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent, su yolundan yapılan nakliyatı artırmayı amaçlayan bir sigorta programının yakında başlayacağını belirtti. Bu arada İran, ABD'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu 15 maddelik planı reddettiğini ve Tahran'ın Hürmüz üzerindeki yetkisinin tanınması da dahil olmak üzere kendi koşullarını sunduğunu doğruladı.

Tahran, küresel enerjinin yaklaşık beşte birinin aktığı dar su yolunun fiilen kapatılmasını sağladığından, petrol fiyatları çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.