Petrolde Trump etkisi, tek cümlesi fiyatları düşürdü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yükselen enerji maliyetlerini hafifletmek için yakında atılacak adımları açıklamasının ardından son dönemdeki yükselişini durdu.

Değerlendirilen önlemler arasında ABD rezervlerinden ham petrol salınımı, yakıt karıştırma gereksinimlerinin gevşetilmesi ve Hazine Bakanlığı'nın petrol vadeli işlemlerini yapmasına izin verilmesi yer alıyor.

WTI ham petrol vadeli işlemleri, Trump yönetiminin İran'daki savaş nedeniyle petrol ve benzin fiyatlarındaki artışı ele almak için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirtmesinin ardından, önceki seanstaki kazanımlarını kısmen geri vererek yüzde 1'den fazla düşüşle varil başına yaklaşık 78,7 dolara geriledi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yatay seyirde 82,90 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

KISA SÜREDE YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Yine de, Orta Doğu çatışmasının Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatları fiilen durdurarak küresel enerji akışlarını aksatmasıyla petrol fiyatları bu hafta yaklaşık yüzde 20 artarak 2022'den bu yana en büyük haftalık artışa doğru ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir sonraki liderini seçmede rol alması gerektiğini söylerken, İsrail Tahran'a hava saldırılarına devam etti. Bu arada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, İran'ın ateşkes talebinde bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı ve müzakerelere girme konusunda istekli olmadığını belirtti.