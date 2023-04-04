Petrolde üretim kesintisi, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir

Fed'in bu çok karmaşık dengeyi izleyeceğini ve ipuçlarını özellikle bu hafta açıklanacak iş gücü piyasası verilerinden alacağını aktaran Garvey, şunları kaydetti:



"İş gücü piyasasının güçlendiğine dair işaretler, politika duruşunda sıkılaşmayı sürdürmek için Fed'i cesaretlendirmeye devam edecek. Daha yüksek enerji fiyatları ve daha sıkı borç verme koşulları ekonomiyi gerçekten zorlamaya başlarsa bu durum çok hızlı bir şekilde değişecektir ve bunun aslında önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşmesi muhtemel. Dolayısıyla Fed'in burada yalnızca OPEC'in hareketinden yola çıkarak vereceği özel bir tepki olmaz, bunun yerine Fed'in karşı karşıya olduğu durumu daha da karmaşık hale getirir."



"ENFLASYONU YATIŞTIRMA ÇABALARIRAN YARDIMCI OLMUYOR"



Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de "OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisi açıklaması, Fed'in enflasyonu yatıştırma çabalarına yardımcı olmuyor ancak Fed'in para politikasını önemli ölçüde değiştirecek kadar uzun süre yüksek fiyatlara yol açacak kadar büyük olduklarını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Petrol fiyatlarının üretim kesintilerinin duyurulmasının ardından varil başına 80 doların üzerine çıktığını hatırlatan Zandi, petrol fiyatının, ABD'de bankacılık krizi nedeniyle düşmeden önceki seviyelerine geri döndüğünü aktardı.



Zandi, "Petrol fiyatları, küresel petrol talebinin güçlenmesiyle birlikte bu yıl içinde bir süreliğine varil başına 90 doların üzerine çıkacaktır ancak bu Fed'in faiz politikasını raydan çıkarmaya yeterli olmayacaktır. Bunun olması için fiyatların en az birkaç ay varil başına 100 dolara yaklaşması gerekiyor." dedi.



Bunun mümkün olduğunu da kaydeden Zandi, ancak Rusya'nın, ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarından kaçınmak için petrol ihracatını yeniden yönlendirmenin yollarını bulmaya devam edeceği için olası olmadığını ifade etti.



"FED'İN BAŞINI AĞRITABİLİR"



Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet ise OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisi kararının "Fed'in işini biraz karmaşık hale getireceğini" söyledi.



Enerjinin son zamanlarda dezenflasyonist bir hale geldiğini anımsatan Sweet, bunun tersine dönebileceği uyarısında bulundu. Sweet, "Enflasyon beklentilerine ilişkin piyasa ölçütleri, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle manşet enflasyon, beklenenden daha az yavaşlayabilir ve enflasyon beklentileri daha da yükselebilir. Fed'in istediği veya ihtiyacı olan bir şey değil." diye konuştu.



Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin beklendiğine işaret eden Sweet, "Üretimin kesilmesi tek başına Fed için hesabı önemli ölçüde değiştirmez ancak başlarını ağrıtabilir." değerlendirmesinde bulundu.