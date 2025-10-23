Petrolde yaptırım yükselişi

Petrol fiyatları Perşembe günü yaklaşık yüzde 2.5 arttı ve önceki seanstaki kazançlarını sürdürdü. Artışta, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle büyük Rus petrol tedarikçileri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulaması sonrası arz endişelerinin yeniden gündeme gelmesi etkili oldu.



Brent ham petrol vadeli işlemleri, Türkiye saatiyle 06:03 itibarıyla 1,56 dolar artışla varil başına 64,15 dolar seviyesinde, ABD WTI vadeli kontratları ise yüzde 2,62 yükselerek 60,03 dolar/varil seviyesindeydi.



Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın en büyük petrol şirketlerine getirdiği yeni yaptırımlar, Kremlin'in savaş gelirlerini kısmayı hedefliyor. Bu hamle, Rus varil akışını fiziksel olarak daraltabilir ve alıcıları hacimleri açık piyasaya yönlendirmeye zorlayabilir. Eğer Hindistan, ABD baskısıyla alımlarını azaltırsa, Asya talebinin ABD petrolüne yöneldiğini görebiliriz; bu da Atlantik piyasalarındaki fiyatları yukarı çekebilir" dedi.



Hindistan devlet rafinerileri, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulamasının ardından, bu şirketlerden doğrudan tedarik yapılmadığından emin olmak için Rus petrolü alımlarını gözden geçirdiklerini açıkladı.



ABD'nin yaptırımları duyurmasının hemen ardından, Brent ve WTI vadeli işlemleri varil başına 2 doların üzerinde yükseldi. Bu artışa ABD stoklarındaki sürpriz düşüş de katkıda bulundu.



Ancak, ABD yaptırımlarının arzda temel bir değişime yol açıp açmayacağı konusundaki şüpheler, petrol fiyatlarındaki kazançları sınırladı.



Rystad Energy küresel piyasa analizi direktörü Claudio Galimberti, "Yeni yaptırımlar ABD ile Rusya arasındaki gerginliği kesinlikle artırıyor, ancak petrol fiyatlarındaki yükselişi piyasaların anlık tepkisi olarak görüyorum; yapısal bir değişim değil. Son 3,5 yılda Rusya'ya uygulanan hemen hemen tüm yaptırımlar, ülkenin üretim hacmini ya da petrol gelirlerini ciddi şekilde etkilemeyi başaramadı" diyen Galimberti, Hindistan ve Çin'deki bazı alıcıların Rus petrolünü almaya devam ettiğini de belirtti.

