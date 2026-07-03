Petrolde yükseliş başladı

WTI ham petrolün varil fiyatı 69 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şubat ayı sonlarında Ortadoğu çatışmasının patlak vermesinden önceki seviyelere yakın seyretti.

Bu durum, ABD-İran görüşmelerindeki ilerlemeyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğinin toparlanmaya devam etmesiyle bağlantılıydı. Suudi Arabistan 'ın ham petrol ihracatı, daha fazla tankerin önemli su yolundan başarılı bir şekilde geçmesiyle savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 90'ına geri döndü ve bu da bölgesel petrol arzının kademeli olarak normalleştiğinin bir işareti oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri de, dikkat çekmeden Hürmüz Boğazı'ndan tankerleri geçirerek ve darboğazı atlayan bir boru hattına güvenerek petrol ihracatını savaş öncesi seviyelerine geri getirdi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve Pakistan'dan arabulucuların Çarşamba günü Doha'da ABD ve İranlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler yapmasının ardından İran ile müzakerelerin iyi ilerlediğini söyledi.