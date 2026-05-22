Petrolde yükseliş devam ediyor

ABD ve İran arasındaki gerilim ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde yaşanan düşüşün ardından Brent petrol fiyatı yükselişini sürdürüyor.



Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol dün güne 102 dolar seviyelerinde başlarken, günü 104,93 dolar seviyesinde kapattı. Bugün ise bir miktar gerileyerek 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.



ABD PETROL STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stoklarında 2.5 milyon varil olarak beklenen düşüş, geçtiğimiz hafta yaklaşık 7,9 milyon varil oldu. Stoklar azalarak 445 milyon varile kadar geriledi. Aynı dönemde benzin stokları ise 1,5 milyon varil azalış gösterdi.