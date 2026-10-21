Petrolde yüzde 10'luk sıçrama

ABD ham petrol fiyatları varil başına yaklaşık 99 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 108 dolara doğru yükseldi. Petrol, yatırımcıların ABD ve İran arasındaki diplomatik gelişmelere ilişkin karışık raporları değerlendirmesiyle yükselişini sürdürdü.

Fiyatlar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in ikili ilişkileri ve Washington ile müzakerelerin durumunu görüşmek üzere Tahran'da üst düzey İranlı diplomatik ve askeri yetkililerle bir araya gelmesinin ardından dün keskin bir düşüş yaşadı. Ancak görüşmelere katılan bir diplomat, bir anlaşmanın yakın olduğuna dair haberleri reddederken, çatışmayı sona erdirme çabalarının devam ettiğini doğruladı.

Suudi Arabistan ve İran destekli Husi güçlerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'yı da içeren yoğunlaşan çatışmalar arz risklerini daha da artırdığı için petrol fiyatları bu ay yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

Son iki haftada Hürmüz Boğazı'nda en az 18 gemi saldırıya uğradı. Bu risklere rağmen, Orta Doğu'dan petrol akışı büyük ölçüde savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 80'ine geri döndü.