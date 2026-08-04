Petroldeki düşüş durdu

WTI ham petrol fiyatları varil başına 79 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 85 dolara doğru yükseldi, ancak yatırımcılar ABD-İran görüşmelerini yakından takip ederken, önceki seanstaki düşüşün büyük kısmını korudu.

Bu görüşmelerde iki tarafın Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varabileceğine dair işaretler aranıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme önerisinin Tahran'ın bir anlaşmaya varmak için son fırsatı olduğunu söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılacağına dair güvenini dile getirdi.

Ancak İran, ABD ile doğrudan görüşmelerin devam ettiğini reddetti, ancak boğazdan geçişi artırmayı amaçlayan Umman ile görüşmelerin ilerlediğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye ve Irak önemli bir petrol boru hattı anlaşmasını bir yıl daha uzatarak alternatif ihracat yollarını güçlendirdi; Kazakistan ise kısa bir kesintinin ardından Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu üzerinden ham petrol akışına yeniden başladı. Bu arada, OPEC+, 2023'te uygulamaya konulan üretim kesintilerinin planlanan şekilde yeniden sağlanmasını tamamlayarak, mütevazı bir üretim artışını daha onayladı.