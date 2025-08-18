Petrole ABD-Rusya etkisi

ABD’nin, Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları uygulamaktan kaçınmasının ardından yatırımcıların rahatlamasıyla petrol fiyatları bu saabah yatay seyir izliyor.



Brent ham petrolü Cuma günkü kapanışı olan 65,85 dolardan, Batı Teksas petrolü de yützçde yüzde 0,15 artışlma 62,90 dolardan işlem görüyor.



Yatay seyirde, Trump’ın bugün günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelerek diplomatik yollarla savaşı sona erdirmeye çabalarının izlenecek olması etkili.



Özellikle Çin gibi ülkelerin – Rusya’nın en büyük petrol alıcısı – Rus petrolü ithalatı nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği beklentileri, Trump’ın bu konuda acele etmeyeceğini söylemesiyle azaldı.



“Şimdilik mevcut durum büyük ölçüde korundu,” diyen RBC Capital analisti Helima Croft, ABD'nin Rus enerji ithalatçılarına yönelik ikincil yaptırımlarını duraklattığını belirtti. “Moskova toprak taleplerinden geri adım atmayacaktır. Ukrayna ve bazı Avrupa liderleri ise toprak karşılığı barış fikrine karşı çıkacaktır” değerlendirmesini de yaptı.



Piyasalar ayrıca bu hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaları da yakından izliyor. IG piyasa analisti Tony Sycamore, Powell’ın büyük ihtimalle kararsız ve verilere bağlı bir duruş sergileyeceğini, çünkü Fed’in 17 Eylül toplantısından önce bir istihdam ve enflasyon raporunun daha açıklanacağını söyledi.