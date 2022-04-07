ntv.com.tr

Petrolü düşürmek için yeni adım: 120 milyon varil serbest bırakılacak

Uluslararası Enerji Ajansı 120 milyon varillik stoku serbest bırakma kararı aldı. Haberin ardından mart ayında 123 doları gören Brent petrol fiyatı 100 dolara kadar geriledi.

Haberler - Reuters - NTV Haber 07.04.2022 - 11:21

Petrolü düşürmek için yeni adım: 120 milyon varil serbest bırakılacak

İlişkili Haberler

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Nisan 2022 petrol fiyatları)

IEA üyesi ülkeler acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

IEA üyesi ülkeler acil durum petrol rezervlerini kullanıma açacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol fiyatlarını düşürmek için yeni bir adım attı.

Ajans 120 milyon varil petrolü serbest bırakacak; bunun yarısını ABD, diğer yarısını da diğer üyeler karşılayacak.

Bloomberg'in haberine göre, piyasaya sürülecek ilave petrolün ABD tarafından karşılanacak kısmı, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha evvel açıkladığı 180 milyon varil petrolün bir kısmını oluşturacak.

Haber üzerine Brent petrol 100 dolara kadar düştü. Ancak, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

KÜRESEL PETROL KRİZİ TEKRARLANIR MI? / VİDEO HABER

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...