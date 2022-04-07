Petrolü düşürmek için yeni adım: 120 milyon varil serbest bırakılacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol fiyatlarını düşürmek için yeni bir adım attı.

Ajans 120 milyon varil petrolü serbest bırakacak; bunun yarısını ABD, diğer yarısını da diğer üyeler karşılayacak.

Bloomberg'in haberine göre, piyasaya sürülecek ilave petrolün ABD tarafından karşılanacak kısmı, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha evvel açıkladığı 180 milyon varil petrolün bir kısmını oluşturacak.

Haber üzerine Brent petrol 100 dolara kadar düştü. Ancak, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.



KÜRESEL PETROL KRİZİ TEKRARLANIR MI? / VİDEO HABER