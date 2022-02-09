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Pfizer 2022 yılı kazanç tahminini açıkladı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, COVID-19 aşısı, destekleyici aşılar ve koronavirüs tedavi hapı sayesinde bu yıl 102 milyar dolara varan kazançla şirket tarihinin en yüksek gelirini elde edeceğini tahmin ediyor. Pfizer, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı ile hapından bu yıl toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 08:08

Pfizer 2022 yılı kazanç tahminini açıkladı

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Pfizer, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23,8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Pfizer'ın gelirinin 2021 genelinde de bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 81,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

2022 BEKLENTİSİ 102 MİLYAR DOLAR

Şirketin bu yılki gelir beklentisinin 98 milyar dolar ile 102 milyar dolar arasında olduğu aktarılan açıklamada, Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile hapından toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısından bu yıl 32 milyar dolar ve Kovid-19 hastaları için geliştirilen "Paxlovid" antiviral ilacından 22 milyar dolarlık gelir sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

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