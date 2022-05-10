ntv.com.tr

Pfizer, ABD'li Biohaven Pharmaceutical'ı 11,6 milyar dolara satın alıyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, migren için ilaçlar geliştiren ABD'li Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd'yi 11,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 15:31

Pfizer, ABD'li Biohaven Pharmaceutical'ı 11,6 milyar dolara satın alıyor

İlişkili Haberler

Pfizer ve Moderna, 2022'de Covid aşısından 51 milyar dolar kazanacak

Pfizer ve Moderna, 2022'de Covid aşısından 51 milyar dolar kazanacak

Pfizer'ın Covid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Pfizer'ın Covid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Biohaven Pharmaceutical Holding, tedavüldeki hisseleri için Pfizer'in hisse başına 148,50 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin New Haven kentinde bulunan Biohaven Pharmaceutical'ın hisselerinin dünkü borsa kapanış fiyatının yüzde 78,6'sının üzerinde bir rakama denk geliyor. Pfizer, şirketin yüzde 2,6 hissesini elinde bulunduruyordu.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın başlarında tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını, Alman biyoteknoloji firması BioNTech iş birliğiyle ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen yıl kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'ı yaklaşık 2,22 milyar dolara ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'ı 6,7 milyar dolara satın almıştı.

PİYASALARDA SON DURUM

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...