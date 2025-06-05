PG'de büyük işten çıkarma

Procter & Gamble (P&G), önümüzdeki iki yıl içinde küresel çapta üretim dışı yeniden yapılanma programının bir parçası olarak 7 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Bu şirketin üretim dışı pozisyonlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.



P&G yöneticileri Paris'te düzenlenen konferanta yaptıkları açıklamada, şirketin ayrıca bazı kategorilerden, markalardan ve ürün formlarından çıkmayı planladığını belirterek, çıkışların muhtemelen bazı marka elden çıkarmalarını da içerebileceğini açıkladılar.