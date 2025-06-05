PG'de büyük işten çıkarma

P&G'de büyük işten çıkarma
PG, iki yıl içinde küresel çapta 7 bin kişinin işine son verecek.
Procter & Gamble (P&G), önümüzdeki iki yıl içinde küresel çapta üretim dışı yeniden yapılanma programının bir parçası olarak 7 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Bu şirketin üretim dışı pozisyonlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.
P&G yöneticileri Paris'te düzenlenen konferanta yaptıkları açıklamada, şirketin ayrıca bazı kategorilerden, markalardan ve ürün formlarından çıkmayı planladığını belirterek, çıkışların muhtemelen bazı marka elden çıkarmalarını da içerebileceğini açıkladılar.
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