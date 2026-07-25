Pil devi iflas başvurusunda bulundu

Alman pil üreticisi VartaVarta, mali kriz nedeniyle dört ayrı iflas başvurusunda bulundu.

Stuttgart Bölge Mahkemesi Sözcüsü, başvuruların cuma günü yapıldığını doğruladı. Böylece son dönemde finansal sıkıntılar yaşayan şirket için iflas süreci resmen başlamış oldu.

HİSSEDARLARDAN EK FİNANSMAN GELMEDİ

Varta, hissedarları arasında yer alan Alman spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'in ek finansman sağlamayı reddetmesinin ardından iflas başvurusu yapma kararı aldı.

Şirket, son dönemde artan mali baskılar nedeniyle yeni kaynak arayışındaydı.

ŞİRKETİN PARÇALANMASI GÜNDEMDE

İflas süreciyle birlikte Varta'nın farklı iş kollarına ayrılması ihtimali de gündeme geldi. Habere göre şirketin önemli alacaklıları arasında bulunan Deutsche Bank, kârlı ev tipi pil üretim birimini devralmayı planlıyor.

Öte yandan yatırımcı Michael Tojner'in ise Varta'nın mikro batarya bölümünü satın almakla ilgilendiği belirtiliyor.

APPLE 'IN KARARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Varta'nın yaşadığı mali sıkıntılarda en önemli etkenlerden biri, en büyük müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi oldu.

Apple'ın, AirPods kablosuz kulaklıklarında kullanılan şarj edilebilir CoinPower düğme pillerini bundan sonra Çin'deki tedarikçilerden satın alma kararı aldığı belirtildi.

Bu gelişmenin, Varta'nın gelirlerinde önemli bir kayba yol açarak şirketin finansal krizini daha da derinleştirdiği değerlendiriliyor.