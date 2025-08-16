Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Uraloğlu, modelin veriyi merkeze alan, insan faktörünün olumsuz etkilerini minimize eden ve eğitimleri dijitalleşme süreciyle yeniden şekillendiren bütünleşik bir sistem olduğunu belirtti.

Modelin üç ana bileşeni bulunuyor:

• Kurumsal Dönüşüm Modeli

• Havacılık Otomasyon Sistemi

• Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri

PİLOTLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR

Uraloğlu, Yeni Sivil Havacılık Modeli ile sağlık muayenelerinin hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimler tarafından yürütüleceğini söyledi. Artık üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve şehir hastanelerinde de havacılık sağlık değerlendirmesi yapılabilecek. Uygulama ilk olarak Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’nde başlatılacak.



TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN YENİ FIRSAT

Yeni sistemde tıp fakültesi mezunları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, eğitim ve sınavları başarıyla tamamladığında “Havacılık Sağlık Değerlendiricisi” unvanını alabilecek.





Uraloğlu, modelin sağlayacağı faydaları şöyle özetledi, Sağlık hizmetlerine bölgesel erişim kolaylaşacak, İnsan faktörüne bağlı mağduriyetlerin önüne geçilecek, Muayene süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hâle gelecek.

Model, uluslararası sağlık ve havacılık standartlarıyla uyumlu olarak tasarlandı ve Türkiye’nin bölge ülkelerine örnek teşkil etmesi hedefleniyor.