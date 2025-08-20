Pirinç üreticilerine büyük destek

Tayland, zayıf küresel fiyatların etkisini azaltmak amacıyla 2025 yılında sezon dışı pirinç çiftçileri için bir destek çerçevesi onayladı. Plan, doğrudan ödemeler ve kredi garantileri içeriyor ve 2025 sezon dışı mahsulü için 7,28 milyar Tayland Bahtı tahsis edildi. Bu tutarın yaklaşık 861 bin çiftçi hanesine fayda sağlaması bekleniyor.



2025/2026 ana sezon mahsulü için 37,9 milyar Tayland Bahtı sağlanacak. Ayrıca, hükümet 2025/2026 üretim yılı için 61,6 milyar Tayland Bahtı bütçeli bir pirinç fiyat istikrar programını onayladı. Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük pirinç üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Tayland, pirinç ekimine ayrılan arazi alanı bakımından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.