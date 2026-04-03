TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 259 Sıra Sayılı Torba Yasa Teklifi’nde yer alan ve tabii veya kültür incileri, elmaslar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılan eşyalar için yüzde 20 ÖTV getirilmesini öngören düzenleme, son anda verilen bir önergeyle yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılma gerekçesi ise belli oldu. Edinilen bilgiye göre, gerekçe şöyle:

“Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel ticari dinamiklerin değişmesi sonucu ortaya çıkan stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün, sürdürülebilirliğinin ve ihracat potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili madde yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarıldı.”

Bu düzenlemeden, yıllık 1,9 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyordu.