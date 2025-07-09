Piyango nasıl kazanılır? Yüzde 100 garantili bir yöntem olabilir mi?

Piyango kazanmanın yüzde 100 garantili bir yöntemi olabilir mi? Cevap, teoride evet, ancak ciddi bir servetiniz varsa.

Powerball gibi büyük piyangoların matematiksel yapısı incelendiğinde, tüm olasılıkları kapsayacak kadar bilet satın alırsanız ikramiye kazanmanız kesin. Fakat bunun da bazı zorlukları ve riskleri var.



ABD Powerball piyangosu için 1'den 69'a kadar olan beyaz toplardan beş, 1'den 26'ya kadar ola kırmızı toplardan da bir tane seçiliyor. 6 rakamı da bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanıyor. Bu formata göre olası kombinasyon sayısı 292.201.338. Her bir biletin 2 dolar olduğu düşünülürse, tüm biletleri satın almak için 584 milyon dolara yakın bir bütçe gerekiyor.

KARLI BİR YÖNTEM Mİ?



Ancak bu strateji düşündüğünüz kadar kazançlı olmayabilir. İkramiye çoğu zaman bu rakamın altında kalabiliyor ve kazanan numaraları paylaşan başka kişiler olursa elde edilen gelir azalıyor. Ayrıca vergiler de büyük bir kesinti yaratıyor.



Tarihte bu yöntemin kullanıldığı örnekler oldu. Örneğin 18. yüzyılda filozof Voltaire, Fransa’daki bir piyango sisteminden büyük kar elde etti. Voltaire, Matematikçi Charles Marie de La Condamine ile birlikte, matematiksel olarak piyangonun kazançlı hale getirilebileceğini fark etti. Eğer tüm biletleri satın alırlarsa, kazanan biletin kendilerine çıkması neredeyse garantiydi. Böylece ödül havuzundaki çoğu bileti ele geçirdiler ve piyangoyu büyük ölçüde kontrol ettiler. Sonuçta, yaklaşık 1 milyon livre (bugünün parasıyla 5 ila 15 milyon euro arasında bir servet) kazandılar.

1992’de ise İrlanda’da bir sendika, neredeyse tüm kombinasyonları satın alarak ikramiyeyi kazandı. Ancak planları tespit edilince sadece biletlerin yüzde 80’ini alabildiler ve kazanç, yatırımlarını zar zor karşıladı.



2023’te benzer bir olay Teksas’ta yaşandı. Avrupa merkezli bir sendika, 95 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı. Olay, piyango organizatörlerinden alınan özel bilet terminalleriyle gerçekleştirildiği iddialarıyla skandala dönüştü. Yasalara aykırı bir durum saptanmadı.

Sonuç olarak, teoride “her zaman kazanmanın” yolu var. Ama pratikte bu, sadece çok büyük bir mali güce sahip az sayıda kişi ya da grup için mümkün. Üstelik çoğu piyango sistemi artık bu tür açıkları kapatacak önlemler alıyor.