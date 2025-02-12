Piyasadan toplatılıyor! Çantadan yüksek miktarda kurşun çıktı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.



Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çantanın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.



Ürünün satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.



Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi.