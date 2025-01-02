Piyasalar 2025'e nasıl başladı?

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren izleyeceği politikalar piyasalarda endişelerin güçlü kalmasına neden oluyor.



2024 yılında enflasyonla mücadelede önemli bir yol alınırken, 2025 yılında gözler büyük ekonomilerin enflasyon ve resesyon endişelerine yönelik izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildi.



Ons altın, 2024 yılını 2 bin 623 dolardan yüzde 27,16 değer kazancıyla tamamladı. Yılın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 632 dolardan alıcı buluyor.



Geçen yılı yüzde 4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde dengelendi.



Dolar endeksi yılın son gününde 108,5 seviyesinden kapanırken, yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı.



Çin'deki imalat sanayinin talebine yönelik belirsizlikler ve Ortadoğu'daki gerilimlerin etkisiyle yıl boyunca dalgalı bir seyrin izlendiği Brent petrolün varil fiyatı yılı yüzde 2,8 azalışla 74,7 dolar seviyesinden tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 74,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.



New York Borsası'nda salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.