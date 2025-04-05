Piyasalar ABD enflasyon verilerine kilitlendi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler ve diğer ekonomilerden gelecek olası misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının etkisiyle haftayı satış baskısı altında tamamlandı.



Gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.



ABD mart ayı enflasyon rakamları 10 Mart Çarşamba günü açıklanacak. Ülkede enflasyon şubat ayında yüzde 3'ten yüzde 2,8'e gerileyecek.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam etti. Bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.



Tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağı ve artan gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılarak enflasyonu tetikleyeceği endişeleri, risk algısının yüksek seyretmesine neden olarak pay piyasalarında satış baskısını artırdı.



6 TRİLYON DOLARLIK KAYIP



ABD borsasında geçen hafta sert satışlar görüldü. Dow Jones endeksi, dün 2 bin 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,5 azalarak 38.314,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 5,97 azalışla 5.074,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,82 kayıpla 15.587,79 puana indi.



Endekslerdeki haftalık düşüş, Dow Jones için yüzde 7,9, S&P 500 için yüzde 9,1 ve Nasdaq için yüzde 10 oldu.



Endekslerdeki iki günlük keskin düşüş 6 trilyon doların üzerinde kayba neden olurken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolar silindi.



FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?



ABD'de küresel ekonomide artan resesyon endişeleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerine yansıdı.



Fed'in ekonomik büyümeyi desteklemek için faizlerde daha agresif bir indirim politikası benimseyeceği beklentileri kuvvetlendi.



Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı açıklamada, "Yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir." ifadelerini kullandı.



Powell, "Yeni politikalar ve bunların olası ekonomik etkileri netleştikçe, bunların ekonomi ve para politikası üzerindeki etkilerini daha iyi anlayacağız." dedi.



Trump, Powell'ın konuşmasının hemen öncesinde faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman olduğunu belirterek, Fed Başkanı'na faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, bankanın haziran ayında politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.