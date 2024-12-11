Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.



Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirtti.



Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti.



Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 2,7'ye yükseleceği yönünde. Çekirdek enflasyonun kasımda yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında ülkenin ekonomi politikasının nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler varlığını korumayı sürdürüyor.



Trump'ın, gelecek dönemde atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik endişelerin ticari dengelerde etkili olduğunu ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.



TRUMP'IN TARİFELERİ ENFLASYONU ARTIRIR MI?



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı konuşmada ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin, neredeyse tüm ekonomistlerin, geniş tabanlı tarifelerin uygulanmasının ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağı ve girdilerin ithalata dayalı firmalar için maliyet baskısı yaratacağı konusunda hemfikir olduğunu aktardı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise dün yaptığı açıklamalarda, ülkesinin ABD ile diyaloğu sürdürmeyi, işbirliğini genişletmeyi ve farklılıklarını yönetmeyi, ikili ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir doğrultuda geliştirmeyi istediğini belirterek, "Tarife savaşları, ticaret ve bilim teknik savaşları, tarihin eğilimine ve ekonomiye ters, bunların kazananı olmaz." ifadelerini kullandı.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLÜ



Dün ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde arttı.



Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin altında yükseldi.



Analistler, beklentilerin altında artan birim emek maliyetinin, iş gücü piyasasının artık enflasyonist baskı kaynağı olmadığına dair görüşleri desteklediğini belirtti.



Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.