Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.



Yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu edinmek için bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini izleyecek.



Ekonomistler, ülkede manşet enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 artacağı beklentisini dile getirdi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 2,3'e gerileyeceği öngörüldü. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2'de sabit kalacağını edildi.



Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirtti. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ



Geçen hafta açıklanan verilerin ardından piyasalarda faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler küçüldü.

Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 82 olasılıkla fiyatlıyor.



JUMBO FAİZ İNDİRİMİNE DESTEK



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları dün yayımlandı.



Tutanaklarda banka yetkililerinin önemli bir çoğunluğunun politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği bildirildi.

Tutanaklara göre ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyon hala bir miktar yüksek.



Bazı yetkililer ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesi gerektiğini savundu.

