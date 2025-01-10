Piyasalar ABD istihdam verilerine kilitlendi

Küresel piyasalar için yılın ilk kritik verisi ABD dışı istihdam verileri olacak.



Tarım dışı istihdam verisi saat 16.30'da açıklanacak. Ülkede istihdamın 160 bin artış göstermesi bekleniyor.



Verinin istihdam piyasasındaki daralmanın kademeli kalmaya devam ettiğini göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak toplantısını pas geçmesine izin vermesi bekleniyor.

Ülkede işsizliğin ise yüzde 4,3 ile sabit kalması öngörülüyor.



BEKLENTİLERİ AŞARSA NE OLUR?



İstihdamın beklentilerin üzerinde performans göstermesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki temkinli duruşunu destekleyeceği belirtiliyor.



Ayrıca ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 13 ayın zirvesine yükselmesine ve doların değer kazanmasına yol açabilir.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ



20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın uygulaması beklenen politikaların enflasyonu yükseltebileceğine ilişkin endişeler de artmış durumda.



Piyasalarda bu yıl için faiz indirimi beklentileri yaklaşık 43 baz puana kadar indirdi.

18 AYIN ZİRVESİ GÖRÜLEBİLİR



ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bu hafta içi yüzde 4,73 ile sekiz ayın zirvesi görmüştü.



Getirilerin yüzde 5'e yaklaşması durumunda 2007'den bu yana en yüksek seviyeler görülmüş olacak.