Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle geçen hafta pozitif bir seyir izledi. Gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.



Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.



Küresel piyasalarda da ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentiler dahilinde büyümesinin ardından Fed'in enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.



Buna ek olarak, yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış tahminlere paralel olarak yüzde 2,5 olurken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 olarak korundu.



Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.



Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu.



FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR



Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında olmaya devam ederken Fed Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki konuşmasında para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunmadı.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook yaptığı açıklamada, Fed'in yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini tüm kalbiyle desteklediğini belirterek, "Politika konusunda gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle inceleyeceğim." ifadesini kullandı.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler de Fed'in faiz kararını güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, "Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi devam ederse, ek kesintileri destekleyeceğim." dedi.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın faiz indirimi döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasının, enflasyon ve istihdam arasındaki risklerin daha dengeli hale gelmesiyle faiz oranlarının nötr seviyelere yaklaşmasına yardımcı olacağını aktardı.



Enflasyondaki ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğumanın tahmin ettiğinden çok daha hızlı olduğunu ifade eden Bostic, para politikasının düşündüğünden daha erken normalleşmesini öngördüğünü söyledi.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasını korumak ve ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğini kaydetti.



Enflasyonda yüzde 2'ye düşüş seyrinde olunduğu konusunda güven kazandıkça istihdama yönelik risklere odaklanılması gerektiğini belirten Goolsbee, "Bu muhtemelen gelecek yıl çok daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



AGRESİF FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI



Resesyon endişelerini hafifleten makroekonomik veriler sonrası kasım ayında Fed'in 50 baz puan indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 53'e gerilese de güçlü kalmaya devam etti.



Sene sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, gelecek hafta istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed’in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.