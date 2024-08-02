Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Dünya genelinde ekonomilere ilişkin sinyallerin yoğunlaşması fiyatlamaları zorlaştırıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.



Ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca ABD'de inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3'lük azalış kaydetti.



GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMA ÇEVRİLDİ



Bugün açıklanacak istihdam raporundan alınacak sinyallerin önemi söz konusu verilerin ardından daha da artarken, özellikle tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.



Analistler, tarım dışı istihdamın temmuzda 175 bin kişi arttığı beklentisinin öne çıktığının belirterek, verinin açıklanmasının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.



Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamaları da önemli oranda etkilerken, Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.



Buna göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.



GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARA TALEP ARTTI



Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, ABD'nin 10 yılık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste yedinci iş gününe taşıyarak şubattan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,95 seviyesini test etti.



Dolar endeksi 104-104,5 seviyesindeki seyrine devam ederken, altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 458 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 azalışla 79,9 dolara gerilemesinin ardından şu sıralarda bu seviyenin hemen altında seyrediyor.



Öte yandan, bilanço sezonu da hisse ve sektör bazlı oynaklığın yüksek seyretmesine neden olmaya devam ediyor.



Dünkü finansal sonuçlara göre, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un geliri nisan-haziran döneminde arttı, Intel'in geliri ise azaldı.



Apple'ın hisse başı karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, Amazon'un gelirleri analist tahminlerinin altında kaldı.



Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 2,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.



İNGİLTERE'DEN FAİZ İNDİRİMİ



Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü.



BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda politika faizini 25 baz puan indirme kararının oldukça dengeli şekilde alındığını belirtirken, yılın geri kalanında olası faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoE'nin kasımda tekrar faiz indirimine gitmesinin olası olduğunu gösterirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) karışık gelen enflasyon verilerine karşın yüzde 95 ihtimalle eylülde yeniden faiz indireceği tahmin ediliyor.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,3 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,68 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.



ASYADA SATIŞ BASKISI DERİNLEŞTİ



Asya pay piyasalarında ise bugün satış baskısının derinleştiği görülürken, Japonya pay piyasalarındaki düşüş yüzde 5'i aştı.



Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki açıklamaların ardından, piyasalarda BoJ'un faiz adımlarını 10 baz puandan 25 baz puana çıkarabileceğine ilişkin söylentiler risk algısının had safhaya ulaşmasına neden oldu.



Söz konusu düşüş eğilimine teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği görülürken, dolar/yen paritesi son 5 ayın en düşüğünde kalmaya devam ediyor.



Analistler, hem BoJ'un şahinleşmesiyle güçlenen yenin, hem de dünyada artan resesyon endişesinin ihracatçı Japon şirketlerin performansını olumsuz etkileyebileceği endişesinin Japonya pay piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesinde önemli rol oynadığını bildirdi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.



BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF SEYİR



Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 33,1082'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,1770 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.