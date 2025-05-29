Piyasalar bekliyordu! Nvidia'dan rekor gelir

Dünyanın önde gelen yapay zeka çipleri üreticisi Nvidia, Wall Street beklentilerini aşarak rekor gelir ve veri merkezi satışları bildirdi.



Jeopolitik rüzgarlara ve ABD'nin H20 çiplerini Çin'e ihraç etmesini engellemesine bağlı 4,5 milyar dolarlık ağır bir faturaya rağmen Nvidia, yapay zeka patlamasının öncüsü olduğunu bir kez daha teyit etti.



Şirket, 43,31 milyar dolar olan analist beklentilerini aşarak bir önceki yıla göre yüzde 69 artışla 44,06 milyar dolar gelir bildirdi.



Hisse başına kar düzeltilmiş olarak 0,96 dolar olarak gerçekleşti ve 0,93 dolarlık Wall Street tahminini aştı. Net kar bir yıl önceki 14,9 milyar dolardan 18,8 milyar dolara veya hisse başına 0,76 dolara yükseldi.



Nvidia CEO'su Jensen Huang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'e satış yapma olanağının sınırlandırılmasının sektör için uzun vadeli etkileri olabileceği konusunda uyardı.

"Dünyadaki yapay zeka araştırmacılarının yarısının orada olması nedeniyle, Çin'i kazanan platform küresel olarak liderlik edecek şekilde konumlanıyor" diye konuşan Huang, "Çinli çip üreticilerini ABD rekabetinden korumanın onları yalnızca yurtdışında güçlendirdiğini" de sözlerine ekledi.



Huang önümüzdeki hafta Avrupa'ya gitmeyi planladığını söyledi ki bu ziyaret Huang'ın kendisini ne ölçüde jeopolitik bir diplomat rolünü oynarken bulduğunun altını çiziyor.



Şirketin en yeni video oyunu çiplerinin satışları da son çeyreğin yükselmesine yardımcı oldu. Oyun gelirleri analistlerin tahminlerinin %33 üzerinde 3,76 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nvidia, yeni Blackwell oyun işlemcilerini - mevcut yapay zeka çipleri ile aynı ailenin bir parçası olarak - çok yüksek talep gördüğünü belirtti. Nvidia Finans Direktörü Colette Kress bir röportajda "Blackwell oyun için bir ev koşusu" dedi.



Mevcut çeyrek için Nvidia, 45,84 milyar dolarlık analist görüşlerine kıyasla artı veya eksi %2 olmak üzere 45 milyar dolar gelir öngördü. Şirket, H20 yasağının bir sonucu olarak Çin'den elde edilen veri merkezi gelirlerinde "anlamlı bir düşüş" bekliyor.