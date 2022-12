Piyasalar Çin'in kısıtlamaları kaldıracağı haberleri ile pozitif seyrediyor

Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler gündemdeki yerini korusa da, Çin'in normalleşme adımlarına devam etmesi piyasaları hareketlendirdi.



Çin'in Covid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.



ABD'de bir günlük Noel tatili sonrası New York borsasında vadeli endeks kontratları ile Asya borsalarındaki yükseliş risk iştahının artığına işaret ederken, tahvil piyasaları sakin seyrediyor.



Çin'den gelen haberlerle emtia fiyatları da yükseliş eğiliminde hareket ederken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.805, Brent petrolün varili yüzde 1 artışla 85,2 ve bakırın libresi de yüzde 0,1 primle 3,76 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlenmesi sonrası endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 1'e yakın yükselişle başladı.



Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, İngiltere'de piyasalar bugün de kapalı olacak.



Tatil öncesi son işlem gününde Fransa hariç endeksler pozitif seyrederken, yeni günde endeks vadeli kontratlar yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

JAPONYA'DA İŞSİZLİK GERİLEDİ



Asya'da pay piyasaları Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam etmesiyle pozitif seyrediyor. Çin, 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen ziyaretçiler için karantina gerekliliğini kaldıracağını duyururken, analistler, seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla Çin'de hizmet sektöründe canlılığın artmasının beklendiğini kaydetti.



Öte yandan, ülkede sanayi karlılıklar yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre yüzde 3,6 düşse de, Covid-19 önlemlerinin ortadan kalkmasıyla gelecek sene sanayinin güçlü bir performans sergileyeceği öngörülüyor.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı yüzde 2,5'e gerilerken, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.