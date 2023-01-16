Piyasalar, Davos'tan gelecek haber akışı ve veri gündemine odaklandı

Geçen hafta ABD'de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 6,5'e gerileyerek üst üste 6. ayında da yavaşlamasını sürdürmesinin ardından piyasalarda risk iştahının artması dikkati çekti.

ABD merkez bankası yetkililerinin enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dair açıklamaları dengeleyici bir unsur olarak öne çıkarken, para politikalarının bir süre daha sıkı kalacağı beklentileri resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.



Gelişmeler sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94'e yükseldi.



Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının önem kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak'a kadar sürecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.



Bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenecek Forum'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde perşembe günü "Avrupa'nın Yeni Büyümesini Bulmak", cuma günü "Küresel Ekonomik Görünüm: Bu Bir Çağın Sonu mu?" başlıklı panellerde konuşma yapacak.

Fed üyelerinin de yoğun katılımının beklendiği Forum'da, para politikalarının geleceğine dair verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Hafta genelinde makroekonomik veri gündeminin de yoğun olduğu görülürken, ABD'de Fed Bej Kitap Raporu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da da enflasyon verileri yakından izlenecek.

ABD ve Avrupa'da açıklanacak 4. çeyrek şirket bilançoları da hisse bazlı hareketliliğin takibi açısından önemli olacak.



ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ocakta 9 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,4'ten 4'e geriledi.



Öte yandan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Bank of America'nın kârı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda artarken, aynı dönemde Citigroup ve Wells Fargo'nun kârı düşüş kaydetti.



Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 3'ü aştı. Geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden ve haftalık bazda yüzde 1,6 gerileyen dolar endeksi, yeni haftanın açılışında 101,8 ile 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 3,4280 ile 5 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,50'de dengelendi. ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla bugün işleme kapalı olacak.



ALMANYA EKONOMİSİ BÜYÜME KAYDETTİ

Avrupa tarafında cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde büyüdü.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 artarken, bütçe açığı da 20,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.



Beklentilerden iyi gelen verilerin ardından pay piyasalarındaki alıcılı seyir sürdü ve cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Endekslerin geçen hafta genelindeki ortalama yükselişi de yüzde 2,5'i buldu.

Euro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,8 değer kazanmasının ardından yeni haftanın açılışında 1,0876 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



Asya genelinde Çin'de Covid-19 salgınına dair haber akışı ve yeniden açılma kararının ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki para politikası toplantısına çevrildi.



Bir önceki toplantısında getiri eğrisi hedef bandını genişleten ve geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin üst sınır olarak belirlenen yüzde 0,5'i aşmasıyla iki kez planlanmamış tahvil alımına giden bankanın, bu alanda aksiyonlarına devam edip etmeyeceği izlenecek. Bankanın ultra gevşek para politikasını ise koruması bekleniyor.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Tahvil piyasasına ilişkin endişelerle negatif ayrışan Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

